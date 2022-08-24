Российские банки повысили ставки по вкладам

«Мы видим мощный спрос на кредиты по всем направлениям, и ставки позволяют расти при таком фондировании», — отмечает первый зампред правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский, передает «КоммКоммерсант>. При этом эксперты не связывают рост ставок с проблемами в ликвидности, хотя в условиях отсутствия отчетностей оценить это не представляет возможности.