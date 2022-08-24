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2 часа назад

«Коммерсант»: российские банки повысили ставки по вкладам

Ura.Ru

Российские банки стали запускать временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой». Об этом стало известно от представителей крупных банков.

Российские банки повысили ставки по вкладам
Фото: ТАССТАСС

«Мы видим мощный спрос на кредиты по всем направлениям, и ставки позволяют расти при таком фондировании», — отмечает первый зампред правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский, передает «КоммКоммерсант>. При этом эксперты не связывают рост ставок с проблемами в ликвидности, хотя в условиях отсутствия отчетностей оценить это не представляет возможности.

Так, Сбербанк предлагает до 7%, Альфа-банк — 9% при трехлетнем сроке, «Совкомбанк» — до 8,7%. В ФК «Открытие» новым вкладчикам дают 8,7% годовых на вклады. Ставки выше ключевой имеются у АТБ — 8,2% и «Кредит Европа банк» — 9,15%.

В июне президент РФ Владимир Путин дал банкам право вводить отрицательные ставки по валютным кладам для юридических лиц. В указе главы РФ отмечено, что данное изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.

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