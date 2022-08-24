Власти Молдавии считают, что "Газпром" должен пойти навстречу молдавскому предприятию "Молдовагаз" и дать отсрочку по платежам до конца года. Об этом заявил в среду вице-премьер республики Андрей Спыну.

"Молдовагаз" должна найти решение через взаимопонимание с "Газпромом", который фактически является акционером компании "Молдовагаз", контролируя 65% акций. Правительство сделало все возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты, сейчас пришло время, чтобы и крупнейший акционер "Молдовагаза" принял их просьбу о разрешении заплатить позднее, то есть до конца 2022 года", - сказал Спыну в эфире телеканала PRO TV.

Ранее "Газпром" согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса "Молдовагазом" за поставки российского газа в августе до 1 сентября. При этом официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что российская сторона исходит из того, что "молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате за поставки российского газа в полном объеме и в срок".

Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых "Газпром" согласился в октябре 2021 года продлить контракт на поставку голубого топлива в Молдавию на следующие пять лет. По данным, которые привел глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, компания оплатила "Газпрому" задолженность за июльские поставки природного газа, но попросила отсрочить до конца четвертого квартала выплату аванса за август, которая должна была поступить до 20 числа текущего месяца. Он также обратился к властям Молдавии принять чрезвычайные меры для расчета за текущее потребление газа после просрочки платежа "Газпрому" в августе.

В начале этого года из-за резкого роста цен и желания властей сдержать тарифы для населения компания "Молдовагаз" несколько раз задерживала платежи "Газпрому" и получала от него предупреждения. В такой ситуации потребовались вмешательство правительства и введение режима ЧП в Молдавии. Со своей стороны Куприянов выразил опасения, что кризис неплатежей будет повторяться.

«Молдовагаз» решил отключить более двух тысяч компаний-должников, чтобы не увеличивать долг перед «Газпромом». Компания попросила «Газпром» отсрочить до конца четвертого квартала срок погашения авансовых платежей за август и сентябрь, сообщил в своем телеграм-канале глава «Молдовагаза» Вадим Чебан. По его словам, необходимо увеличить тариф на газ для конечных потребителей.

Закупочная цена российского газа за август составляет более 1460 долларов за 1 тысячу кубических метров, в то время как в июне она была около 980 долларов. Многие молдавские предприятия могут закрыться, говорит молдавский политолог, политобозреватель «Аргументов и фактов» Богдан Цырдя:

«Молдавия, партия власти и президент нарушили фактически все договоренности с «Газпромом». Более того, Национальное агентство по регулированию в энергетике отказало «Молдовагазу», дочернему предприятию «Газпрома», в увеличении тарифа на газ на почти 2 доллара. Это наносит огромный удар по «Молдовагазу», приводит к накоплениям огромных долгов за газ, в результате «Молдовагаз» не в состоянии оплачивать нынешние потребление за газ, не говоря уже о том, чтобы оплачивать его вперед, как того требует «Газпром». Все это происходит на фоне жестких антироссийских заявлений Майи Санду и действующего парламентского большинства. Майя Санду и ее министр инфраструктуры Спыну заявляют, что «Газпром» — ненадежный поставщик, а лично президент буквально вчера заявила, что факт закрытия временного молдавского экспорта сельхозпродукции в Россию говорит о том, что страна должна искать те рынки, где качественная продукция будет оценена по достоинству. В этой ситуации «Молдовагаз» отключил две тысячи потребителей от газа, среди которых большинство [организаций]. Нас ждет массовое закрытие, если не банкротство, предприятий малого бизнеса. Мы уже наблюдаем за этим процессом, ведь в Молдавии газ для конечных потребителей подорожал в восемь раз, а закупочная цена — в десять раз. Это самое высокое подорожание в Европе. Ну и самая высокая инфляция в Европе — 33,5%, ожидается 35% к октябрю-ноябрю. Дичайшее повышение цен, дичайшее обнищание населения, все это на фоне пандемии, на фоне небывалой засухи, острейшего дефицита бюджета в 1 млрд долларов, что для нас огромные суммы».

«Газпром» и «Молдовагаз» подписали договор о поставках газа в октябре 2021 года на пятилетний срок. Газовый долг Молдавии составляет 709 млн долларов, но она отказывается его признавать.

Хотя в украинском конфликте Молдавия заняла жесткую антироссийскую позицию, Газпром все же пошел на уступки Кишиневу и отложил очередной платеж за газ. Великодушный жест адресован отнюдь не президенту Майе Санду, а рядовым молдаванам. Впрочем, предупреждают в Госдуме, если российская армия приблизится к Молдавии со стороны Одессы, разговор с Санду пойдет в совсем другом ключе.

Газпром согласился в исключительном порядке перенести до 1 сентября срок оплаты аванса «Молдовагазом» за августовские поставки российского топлива. Российская энергетическая компания ждет, что в дальнейшем Молдавия будет исполнять контракты в полном объеме и в срок. Об этом во вторник заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24». При этом он напомнил, что «Молдовагаз» смог рассчитаться с Газпромом только за июльские поставки.

При этом Кишинев просит отложить выплату упомянутого аванса еще позже – до конца четвертого квартала. Напомним, погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых Газпром в октябре прошлого года дал согласие продлить контракт с Молдавией на следующие пять лет.

В начале августа власть в лице Национального агентства Молдавии по регулированию в энергетике разрешила «Молдовагазу» поднять тарифы на топливо для граждан. Однако глава молдавской энергетической компании Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный властями, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.

«Для Газпрома, как крупной компании под юрисдикцией Москвы, и для Москвы, как столицы могучей державы, есть только внутренние мотивы для решения разрешить Молдавии перенести очередной платеж. На мой взгляд, этот мотив – добрая воля», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший председатель Верховного совета провозглашенной Приднестровской Молдавской республики Александр Щерба.

Это пример того, что Москва по-прежнему готова выстраивать хорошие, взаимовыгодные отношения внутри СНГ, в которое входит и Молдавия, полагает бывший спикер.

«Москва готова выстраивать отношения не только на основе получения собственной прибыли, но и на принципах добрососедства. Но такой дружелюбный жест адресован отнюдь не нынешним правителям Молдавии, занявшим однобокую, прозападную позицию по событиям на соседней Украине», – убежден Щерба.

По мнению политика, дружелюбный жест Москвы адресован большинству рядовых молдаван.

«Просто в Москве понимают: если жители стран Западной Европы могут себе позволить затянуть поясок, то в Молдавии такой вариант маловероятен. Тут добрая половина граждан живет на грани черты бедности. Основная часть семейных расходов как раз приходится на коммунальные услуги, оплату энергоносителей. Цены приближаются к европейским, зато доходы не выдерживают критики», – сетует Щерба.

Россия пошла на отсрочку оплаты, чтобы не обострять лишний раз отношения с Молдавией и тем самым удержать президента Майю Санду от других недружественных шагов в той сфере, которая прямо не связана с энергоносителями, намекает первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

«Если бы мы не пошли Молдавии навстречу в газовом вопросе, не уверен, что это принесло бы нам пользу. Мы по-прежнему держим Молдавию на газовом поводке. Если мы сорвем резьбу, вряд ли ситуация повернется в нашу пользу. Терпение и труд все перетрут», – отмечает собеседник.

Хотя действующая молдавская власть заняла жестко антироссийскую позицию в украинском вопросе, Москва сделала жест доброй воли в интересах простых молдаван, настроенных в массе своей отнюдь не антироссийски. Как отмечал «Интерфакс», проведенный в апреле агентством IMAS опрос показал: 72% граждан Молдавии выступают против присоединения республики к санкциям против России, 43,6% возложили вину на ситуацию на Украине на Запад, НАТО и киевский режим – и лишь 5% выступили за полный разрыв отношений Молдавии и России.

«Сейчас в России многие комментаторы напрасно требуют от власти решительных действий, предлагают разрушить отношения и с той страной, и с другой, – отметил Затулин. – Но не стоит ссориться одновременно сразу со всеми. Если есть возможность, надо потянуть с разрывом отношений, выйти на более серьезные геополитические позиции, в том числе в ходе СВО, а когда у нас появятся козыри на руках – ставить вопрос принципиально».

Давайте сначала продвинемся в направлении Одессы и Николаева, предлагает депутат.

«Мы выигрываем время. Если спецоперация продолжит развиваться на юге Украины, то тогда свои дальнейшие отношения с Молдавией будем строить с позиции большей уверенности, чем на данный момент», – пояснил Затулин.

Пока же протестная активность в Молдавии с приближением зимы продолжит нарастать, ситуация в экономике в республике обостряется, констатирует депутат. По мнению Затулина, на каком-то этапе это может спровоцировать Санду на резкие политические действия против непризнанного Приднестровья и автономной Гагаузии – с целью отвлечь внимание общества от нехватки тепла и света. Как в свою очередь напомнил Щерба, на прошлой неделе Санду отправила полицейский спецназ в Гагаузию – после того, как в этой автономной республике прошли массовые митинги, участники которых требовали от Кишинева немедленно начать переговоры о примирении с Москвой.

Неспокойно и в столице республики. Во вторник вызов Санду бросил мэр Кишинева Иван Чебан, представивший новую партию «Национальное альтернативное движение», которая будет находиться в оппозиции к пропрезидентской «Партии действия и солидарности» (ПДС). «Если мы не вмешаемся в ситуацию, то действующая власть доведет страну до банкротства», – объявил Чебан. Заметим, что столичный мэр намерен атаковать партию власти на ее же поле – «Национальное альтернативное движение» Чебана позиционирует себя как проевропейская партия.

С другой стороны, за счет жесткой критики Майи Санду набирает очки популистская партия «Шор» (названная по имени ее лидера, бизнесмена и политика Илана Шора). В тот момент, когда президент принимала у себя делегацию из США, сторонники «Шор» принесли на митинг к резиденции Санду корзинку сушеного навоза-кизяка, которым в молдавских селах топят печи. Они скандировали: «Долой правительство!», «Нет росту цен!». Очередной митинг у здания администрации Санду оппозиционеры из «Шор» провели во вторник. Заявленным поводом было требование освободить из-под стражи главу парламентской фракции партии Марину Таубер (обвиненную в махинациях при финансировании «Шора») – но реальной причиной возмущения называют недовольство курсом президента Санду и премьера Натальи Гаврилицы.

Протесты, которые почти ежедневно происходят сейчас в центре Кишинева возле резиденции Санду, делятся на политические и на бытовые, поясняет Щерба.

«На бытовом уровне сейчас становится популярной идея вообще не платить за потребляемые энергоносители, потому что тарифы неподъемны для большинства молдаван. Такой отказ, бойкот – это яркий пример отношения большинства граждан к нынешнему правительству Натальи Гаврилицы, политической элите, взявшей жесткий курс на евроинтеграцию», – считает приднестровский эксперт.

Что касается новой партии мэра Кишинева, то Щерба не уверен, что протестные настроения сможет мобилизовать одна политическая сила.

«Санду это понимает. Она пытается устранить с политического поля любых сильных игроков, способных аккумулировать вокруг себя здоровые силы общества. Сейчас президент Молдовы регулярно проводит беседы с руководителями спецслужб Румынии. Насколько известно, говорят они как раз об этом – как шаг за шагом зачистить политическое поле Молдавии. Надеюсь, эти планы не приведут к гражданскому противостоянию», – сказал собеседник.

Примером попыток такой зачистки Щерба считает упомянутый выше полицейский рейд в Гагаузию.

Мэр Кишинева, скорее всего, выбрал неудачный момент для создания новой партии, полагает Затулин, поскольку ее перспективы туманны.

«Сейчас внутри Молдавии период турбулентности. Все неочевидно: устойчивость положения Санду, победа или поражение ее противников – все висит на волоске. Но в любом случае против России на молдавском фронте работают активно. Обратите внимание на частоту визитов в Кишинев политиков самого разного уровня из Евросоюза, США и Румынии. Идет большая игра, и мы ведем ее так, как понимаем», – заключил российский парламентарий.

В Молдове вырос спрос на обогреватели и кондиционеры. Жители покупают их в качестве альтернативы газовому отоплению. Энергоресурсы в республике все дорожают. Как еще люди собираются отапливать дома зимой, узнала корреспондент «МИР 24» Ирина Глушко.

В магазине электротехники – полупустые полки. Доступны всего несколько видов обогревателей. Сейчас их активно раскупают, в том числе онлайн. Заказы идут по несколько дней со складов из других городов. В день продаются по несколько сотен штук.

«Раньше за обогревателями приходили в сентябре, октябре. Сейчас поток покупателей начался еще в июле. Никто не знает, что будет зимой. Тарифы на газ уже заметно увеличились. Люди, у которых сейчас есть бюджет, приходят и покупают заранее, до наступления зимы», – рассказал старший продавец-консультант Олег Стан.

Выбор обогревателя зависит от площади комнаты и необходимой мощности. Некоторые больше подходят для офиса. Быстро нагреваются и быстро остывают. Покупатели ищут надежный вариант, на всю зиму.

«Такой электроконвектор занимает мало места, его можно повесить на стену, также он потребляет немного электроэнергии. Рекомендую брать модели на 2000 ватт, можно использовать разные режимы, не всегда на всю мощность», – отметил эксперт по климатической технике Александр Нану.

Жители многоквартирных домов делают ставку на кондиционеры, но вслед за спросом выросла и цена. В среднем устройство для 30-метрового помещения обойдется в 10 тысяч леев. Это примерно 30 тысяч рублей.

«Кондиционеры – хорошая альтернатива конвекторам. Есть кондиционеры, которые работают и при минус 20 градусах за окном. Работают они тихо, на дисплее сразу показывается расход энергии, можно следить за потреблением. Кондиционеры могут обеспечить температуру плюс 24», – рассказал Олег Стан.

Жители частных домов запасаются дровами и газовыми баллонами.

«Наиболее удобно использовать газовый баллон, так дешевле выходит. Его хватает на три месяца. Используем его на кухне. У нас так все в селе живут, а отапливаются дровами», – рассказала жительница с. Мэлэешть Мария Бунич.