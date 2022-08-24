Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

ТАСС: IKEA не продаст бизнес в России и вернется в течение двух лет

Газета.Ruиещё 11

IKEA хочет вернуться в Россию в течение двух лет и не планирует продавать бизнес в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании. "IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух...", - цитирует ТАСС источник. По информации агентства, IKEA хотела бы вернуться после ослабления санкций и смены экономической обстановки. Отмечается, что сами магазины до возвращения ретейлера будут закрыты и, возможно, сданы в аренду в следующем году. Тем не менее, компания сохранила рабочие места за примерно 700 сотрудниками, которые продолжат выполнять работу в офисах. 15 августа IKEA объявила о завершении распродажи своих товаров в России. Тогда сообщалось, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Позже сообщалось, что компания ООО "Икеа дом", которая до этого управляла магазинами сети в РФ, будет ликвидирована.

ТАСС: IKEA не продаст бизнес в России и вернется в течение двух лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Экономика,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители