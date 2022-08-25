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1 час назад

Раскрыт переломный момент для рубля осенью

Lenta.ru

Экономист Лазарь Бадалов заявил, что обычно осенью рубль проходит этап ослабления. Однако в этом году обстоятельства могут измениться, передает «Прайм».

Раскрыт переломный момент для рубля осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бадалов объяснил, что на данный момент выплаты по внешним долгам, как и импорт, осуществляются в рублях. Ввоз товаров значительно упал из-за проблем в логистике, добавил он. На фоне девалютизации накоплений россиян национальная валюта остается стабильной.

«Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — подчеркнул специалист.

Экономист добавил, что благодаря санкциям Запада российская валюта укрепилась. Однако он раскрыл переломный момент для рубля осенью и допустил его ослабление при росте спроса на него.

Ранее старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков допустил ослабление рубля до конца 2022 года. По его мнению, это произойдет, если прокачка газа через трубопровод «Северный поток» остановится.

Экономика,Максим Бирюков,
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