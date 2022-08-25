Экономист: Европа становится третьим миром

Экономист Владимир Синьорелли назвал ЕС «третьим миром» среди западных экономик. Об этом он заявил в разговоре с обозревателем Forbes Кеннетом Рапозой.

Европейский фондовый рынок стал худшим на Западе, отметил Рапоза. Он отстает от США почти на десять базисных пунктов, падение с начала года составило 22 процента.

«Даже развивающиеся рынки чувствуют себя лучше. Инфляция в Европе, в таких странах, как Великобритания и Германия, хуже, чем в Мексике», - отметил обозреватель.

Главной причиной такого положения дел Рапоза назвал санкции против российской энергетики. Санкции спровоцировали скачок цен на сырьевые товары, который больше всего ударил по европейской экономике.

Некоторые говорят, что это к лучшему, так как отказываясь от российских нефти и газа, лидеры ЕС уходят от экономики, основанной на ископаемом топливе. Однако «нет ничего более далекого от правды», подчеркнул Рапоза.

«Им пришлось вернуться к углю, чтобы отказаться от российского газа, и они сжигают его больше, чтобы не погас свет. Они импортируют саудовскую нефть, тогда как саудовцы покупают для себя российскую нефть», - отметил автор.

Экспорт угля из США в Европу вырос более чем на 140 процентов в мае по сравнению с прошлым годом - и сохраняется на повышенном уровне.

По мнению Рапозы, санкции необходимо было сделать адресными, направленными против высших руководителей РФ, военных и силовых структур, оборонных подрядчиков и финансового сектора.

«Вместо этого Запад в первую очередь выстрелил себе в ногу», - подчеркнул он.

Синьорелли заявил, что Европа «определенно движется в направлении третьего мира». Он добавил, что в Германии зеленые до сих пор выступают против ядерной энергетики.

«Я просто не понимаю их. Они близки к энергетической программе третьего мира», - заключил экономист.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.