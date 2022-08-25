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36 минут назад

В Грузии рассчитывают за пять лет снизить долю РФ в экспорте вина до 40%

ТАСС

Власти Грузии планируют в течение пяти лет сократить до 40% долю России в экспорте грузинского вина. Об этом в четверг сообщил глава Национального агентства вина республики Леван Мехузла в интервью экономическому изданию bm.ge.

В Грузии снизят долю РФ в экспорте вина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В прошлом году экспорт грузинского вина в США вырос на 16%. В этом году нашим партнером выступила очень хорошая маркетинговая компания, и я думаю, что рост экспорта на этом рынке будет наглядным. В общем мы очень усердно работаем и на других рынках: Великобритании, Германии. Конечно же, стоит выделить и страны Восточной Европы. Я имею в виду Польшу и Прибалтику. Мы думаем, что примерно за пять лет доля России в экспорте вина сократится до 40%", - сказал Мехузла.

По данным агентства, в январе - июне текущего года Грузия экспортировала вина на $98 млн. Доля России составила 58%.

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