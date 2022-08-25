В Грузии снизят долю РФ в экспорте вина

"В прошлом году экспорт грузинского вина в США вырос на 16%. В этом году нашим партнером выступила очень хорошая маркетинговая компания, и я думаю, что рост экспорта на этом рынке будет наглядным. В общем мы очень усердно работаем и на других рынках: Великобритании, Германии. Конечно же, стоит выделить и страны Восточной Европы. Я имею в виду Польшу и Прибалтику. Мы думаем, что примерно за пять лет доля России в экспорте вина сократится до 40%", - сказал Мехузла.