Испания задумалась о спасительном для Европы газопроводе

Правительство Испании серьезно задумывается о строительстве подводного газопровода из Барселоны в Италию, заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера. Об этом сообщает агентство Europapress.

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Министр отметила, что новый газопровод может соединить регазификационные терминалы в Барселоне и Ливорно. Сейчас между городами газ перевозят с помощью танкеров. По ее словам, проект позволит сократить расходы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Такой шаг со стороны Испании направлен на спасение стран ЕС от энергетического кризиса на фоне резкого сокращения поставок топлива в регион. Рибера отметила, что поставки газа в первую очередь нужны Европе, а не Испании. При этом для стран блока есть более простой вариант получения газа из Испании. Рибера заявила, что строительство газопровода, проект которого не одобрила Франция, мог бы увеличить прокачку в два раза и был бы уже запущен к 2023-2024 году.

Речь идет о газопроводе Midcat, проектирование которого было отложено в 2019 году. Проект оказался нерентабельным, поскольку традиционные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми. В феврале 2022 года, в связи с началом спецоперации на Украине и ограничением поставок российского газа, США предложили Европе вернуться к строительству Midcat в качестве альтернативы, чтобы диверсифицировать импорт.