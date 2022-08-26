Как добраться до ДВФУ и где оставить машину гостям ВЭФ во Владивостоке

Считанные дни остаются до начала седьмого Восточного экономического форума во Владивостоке, который традиционно проходит в кампусе ДВФУ на острове Русский. Однако вопрос, касающийся парковки личных транспортных средств во время мероприятия, остается до сих пор открытым. «ФедералПресс» рассказывает, что делать гостям ВЭФ с личными автомобилями.
Традиционно во время ВЭФ на острове Русский для всех видов транспорта действует запрет на парковку. Все площадки будут перекрыты. Также с 5 по 8 сентября сотрудники Госавтоинспекции будут напоминать о временных правилах.
Участники форума смогут воспользоваться многоуровневыми парковками, расположенными на территории кампуса, но для этого необходим специальный пропуск.
Согласно информации, размещенной на сайте форума, стоимость аккредитации на ВЭФ с правом парковки на территории кампуса ДВФУ составляет 75 тысяч рублей.
На 20 тысяч дешевле обойдется аккредитация с правом транзитного проезда по территории кампуса ДВФУ и местом на удаленной парковке.
Бесплатно оставить свой автомобиль на острове можно, но для это придется уехать за территорию кампуса и вернуться на автобусе. Один из вариантов – парковка возле ресторана «Новик», отсюда можно будет добраться до ДВФУ пешком за 20 минут. Также можно «бросить» свой транспорт в районе остановки «Большой Улисс» и добраться до кампуса на автобусах №15, 29, 63, 74, 77. Но важно помнить, что на протяжении всего дня автомобиль будет находиться без присмотра.
Отметим, что общественный транспорт до кампуса ходит практически со всех районов, что будет удобно гостям города.
Также добраться до ДВФУ можно и на такси. Поездка от Vladivostok Grand Hotel&SPA до кампуса в настоящее время стоит более 500 рублей.