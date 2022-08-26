Как добраться до ДВФУ и где оставить машину гостям ВЭФ во Владивостоке

Считанные дни остаются до начала седьмого Восточного экономического форума во Владивостоке, который традиционно проходит в кампусе ДВФУ на острове Русский. Однако вопрос, касающийся парковки личных транспортных средств во время мероприятия, остается до сих пор открытым. «ФедералПресс» рассказывает, что делать гостям ВЭФ с личными автомобилями.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева ФедералПресс / Екатерина Лазарева

Традиционно во время ВЭФ на острове Русский для всех видов транспорта действует запрет на парковку. Все площадки будут перекрыты. Также с 5 по 8 сентября сотрудники Госавтоинспекции будут напоминать о временных правилах.

Участники форума смогут воспользоваться многоуровневыми парковками, расположенными на территории кампуса, но для этого необходим специальный пропуск.

Согласно информации, размещенной на сайте форума, стоимость аккредитации на ВЭФ с правом парковки на территории кампуса ДВФУ составляет 75 тысяч рублей.

На 20 тысяч дешевле обойдется аккредитация с правом транзитного проезда по территории кампуса ДВФУ и местом на удаленной парковке.

Бесплатно оставить свой автомобиль на острове можно, но для это придется уехать за территорию кампуса и вернуться на автобусе. Один из вариантов – парковка возле ресторана «Новик», отсюда можно будет добраться до ДВФУ пешком за 20 минут. Также можно «бросить» свой транспорт в районе остановки «Большой Улисс» и добраться до кампуса на автобусах №15, 29, 63, 74, 77. Но важно помнить, что на протяжении всего дня автомобиль будет находиться без присмотра.

Отметим, что общественный транспорт до кампуса ходит практически со всех районов, что будет удобно гостям города.