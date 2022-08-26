"Ъ": компания сына губернатора Приморья получила квоты на добычу краба

Компания ООО "Восход", владельцем которой является Никита Кожемяка, сын губернатора Приморского края Олега Кожемяки, победила на аукционе, получив право на ежегодный вылов 150 тонн краба в Западно-Сахалинской подзоне до 2037 года, сообщает "Коммерсантъ". По информации участников торгов, компания согласилась заплатить за квоты 1,65 млрд рублей, что в 21 раз больше стартовой цены в 78,22 млн рублей. В аукционе принимали участие 11 компаний, в числе которых оказались "Корвет" (входит в ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства") и др. В Росрыболовстве отметили, что вырученные по итогам аукциона средства будут направлены в федеральный бюджет. В ведомстве объяснили значительное превышение стартовой стоимости тем, что добыча краба является высокорентабельной. В свою очередь собеседник "Ъ" выразил мнение, что "Восход" переплатил за квоты. В 2022 году в связи с запретом на промысел камчатского краба на Аляске квоты на его добычу распределяются только в России и Норвегии. Ранее сообщалось, что Россия столкнулась со сложностями экспорта замороженного краба за границу после введения санкций.