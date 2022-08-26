Мишустин заявил об успешном отказе от доллара

Россия активно переходит на расчеты в национальных валютах — данный показатель достиг 75%, что символизирует успешный отказ от доллара. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Активно идет переход на расчеты в нацвалютах в Евразийском экономическом союзе, этот показатель достиг 75%», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Данное заявление он сделал во время заседания Евразийского Межправительственного совета.