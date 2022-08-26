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42 минуты назад

Мишустин заявил об успешном отказе от доллара

Ura.Ru

Россия активно переходит на расчеты в национальных валютах — данный показатель достиг 75%, что символизирует успешный отказ от доллара. Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Активно идет переход на расчеты в нацвалютах в Евразийском экономическом союзе, этот показатель достиг 75%», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Данное заявление он сделал во время заседания Евразийского Межправительственного совета.

Доллар рухнул до уровня 2015 года

Ранее доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Галина Кузнецова заявила, что Россия не сможет отказаться от доллара. В первую очередь потому, что это мировая валюта.

Экономика,Галина Кузнецова,Михаил Мишустин,ЕАЭС,Правительство РФ,
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