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1 час назад

Норвегия отказалась продавать в Европу газ по цене ниже рыночной

Lenta.ruиещё 8

Норвегия не планирует снижать цены на газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис, сказал министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24.

Норвегия отказалась снизить цены на газ для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе, пояснил он. Осланд добавил, что власти не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.

Политик напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка, и теперь норвежская система дает возможность компаниям заключать контракты и продавать топливо, исходя исключительно из экономических интересов.

Ранее стало известно, что импортеры Евросоюза предложили Норвегии поставлять им газ по цене ниже рыночной, чтобы помочь региону справиться с энергетическим кризисом. На Норвегию приходится около четверти поставок топлива в Евросоюз. Страна прогнозирует по итогам года прибыль от экспорта энергоносителей в размере 100 миллиардов евро.

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