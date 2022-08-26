Норвегия отказалась снизить цены на газ для Европы

Норвегия не планирует снижать цены на газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис, сказал министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24.

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Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе, пояснил он. Осланд добавил, что власти не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.

Политик напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка, и теперь норвежская система дает возможность компаниям заключать контракты и продавать топливо, исходя исключительно из экономических интересов.