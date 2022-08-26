Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
2 часа назад

Польша и Словакия запустили соединительный газопровод между странами

ТАССиещё 1

Новый газопровод, соединяющий территории Польши и Словакии, передан в эксплуатацию. Символическая церемония запуска трубопровода состоялась в пятницу в местности Страхочина с участием премьер-министров двух стран - Матеуша Моравецкого и Эдуарда Хегера.

Польша и Словакия запустили соединительный газопровод между странами
Фото: ReutersReuters

"Это стратегический газопровод", - сказал глава польского правительства.

По его словам, этот интерконнектор укрепляет энергетическую безопасность не только Польши, но и соседних стран.

"Этот газопровод создает перспективы обеспечения нашего региона газом со всего мира", - указал он.

"Благодаря этому газопроводу в Словакию сможет поступать газ из Норвегии или же по морю через польские порты", - отметил в свою очередь Хегер.

На польской территории длина ветки газопровода, строительство которой началось осенью 2018 года, составляет 61,3 км. В Словакии ее протяженность равна 103 км - от границы с Польшей до газораспределительной станции в городе Вельке-Капушаны, расположенном на востоке республики возле границы с Украиной.

Максимальная пропускная способность газопровода составляет 4,7 млрд кубометров газа в год в сторону Словакии или 5,7 млрд куб. м в сторону Польши. Как сообщило польское правительство, газопровод, являющийся элементом газового коридора "Север - юг", сможет использоваться в кризисных ситуациях, а также для поставок из Польши газа, поставляемого танкерами в порт СПГ в Свиноуйсце.

Экономика,Эдуард Хегер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители