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1 час назад

Индия ограничила вывоз риса из страны

FBM.ruиещё 1

Индия, которая является крупнейшим поставщиком риса в мире, не исключает возможность сокращения поставок зерна в зарубежные страны. Правительство страны уже существенно продвинулось в обсуждении данного вопроса.

Индия ограничила вывоз риса из страны
Фото: fbm.rufbm.ru

Речь касается ограничения экспорта дробленого риса — смеси из сломанных рисовых зерен. Дробленый рис в большей части используется в качестве корма для животных или для производства этанола. На него приходится порядка 20% индийского экспорта.

Поводом для сокращения поставок за рубеж послужила угроза нехватки зерна на внутреннем рынке. Такая ситуация стала причиной роста цен внутри страны. Дополнительной проблемой послужило сокращение посевов на 8% из-за отсутствия дождей в некоторых регионах страны.

На долю Индии приходится почти 40% мировой торговли рисом. Введение ограничений может усугубить продовольственный кризис в некоторых странах. Пострадать могут миллиарды людей, для которых рис является основным продуктом питания.

Ситуация с продовольственным кризисом в мире усугубилась после того, как Россия начала военные действия на Украине. Поводом для резкого роста цен стала блокировка черноморских портов, откуда поставлялось украинское зерно. После возобновления отгрузки стоимость продуктов питания значительно упала. Согласно оценкам ООН, в июле соответствующий индекс мировых цен сократился на 9%. Однако продовольствие остается достаточно дорогим, что неблагоприятно сказывается на домохозяйствах с низкими доходами и усиливает риск глобального голода.

Экономика,ООН,
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