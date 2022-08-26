Индия ограничила вывоз риса из страны

Индия, которая является крупнейшим поставщиком риса в мире, не исключает возможность сокращения поставок зерна в зарубежные страны. Правительство страны уже существенно продвинулось в обсуждении данного вопроса.

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Речь касается ограничения экспорта дробленого риса — смеси из сломанных рисовых зерен. Дробленый рис в большей части используется в качестве корма для животных или для производства этанола. На него приходится порядка 20% индийского экспорта.

Поводом для сокращения поставок за рубеж послужила угроза нехватки зерна на внутреннем рынке. Такая ситуация стала причиной роста цен внутри страны. Дополнительной проблемой послужило сокращение посевов на 8% из-за отсутствия дождей в некоторых регионах страны.

На долю Индии приходится почти 40% мировой торговли рисом. Введение ограничений может усугубить продовольственный кризис в некоторых странах. Пострадать могут миллиарды людей, для которых рис является основным продуктом питания.