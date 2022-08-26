«Опираться на три ноги»: России дали совет по «развороту» рынка на Восток

России следует связывать свои ресурсные базы
не только с рынком Европы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доктор экономических наук, советник генерального директора «Газпром экспорта» Андрей Конопляник.
Он указал на то, что европейские страны не раз выражали опасения из-за планов России «развернуться» на Восток.
«Уход на Восток для нас имеет два компонента», - указал эксперт.
По его словам, стране следует «опираться на «три ноги». Он заявил, что данный тезис был придуман давно.
«Об этом активно говорил Алексей Макаров, академик. Ещё в начале 90-х годов, я помню, он говорил, что нам неизбежно выходить надо будет на Восток, чтобы наши ресурсные базы могли быть связаны не только с одним рынком (европейским), чтобы мы от него не зависели, но были бы связаны и с другими. Чтобы можно было балансировать и, если необходимо, работать перетоками, на ценовую разницу в рамках арбитражных сделок», - подытожил Конопляник.
Ранее агентство Reuters сообщило, что муниципалитет города Гааги надеется добиться исключения из антироссийских санкций. Действующие ограничения, которые ввел Евросоюз (ЕС), предполагают прекращение правительством и прочими госорганами действующих контрактов с российскими компаниями до 10 октября. Так, власти страны просят сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года. Они рассчитывают на то, что властям будет предоставлена отсрочка.