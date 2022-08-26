Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
25 минут назад

«Опираться на три ноги»: России дали совет по «развороту» рынка на Восток

Рамблер

России следует связывать свои ресурсные базы

«Опираться на три ноги»: России дали совет по «развороту» рынка на Восток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

не только с рынком Европы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доктор экономических наук, советник генерального директора «Газпром экспорта» Андрей Конопляник.

Он указал на то, что европейские страны не раз выражали опасения из-за планов России «развернуться» на Восток.

«Уход на Восток для нас имеет два компонента», - указал эксперт.

По его словам, стране следует «опираться на «три ноги». Он заявил, что данный тезис был придуман давно.

«Об этом активно говорил Алексей Макаров, академик. Ещё в начале 90-х годов, я помню, он говорил, что нам неизбежно выходить надо будет на Восток, чтобы наши ресурсные базы могли быть связаны не только с одним рынком (европейским), чтобы мы от него не зависели, но были бы связаны и с другими. Чтобы можно было балансировать и, если необходимо, работать перетоками, на ценовую разницу в рамках арбитражных сделок», - подытожил Конопляник.

Ранее агентство Reuters сообщило, что муниципалитет города Гааги надеется добиться исключения из антироссийских санкций. Действующие ограничения, которые ввел Евросоюз (ЕС), предполагают прекращение правительством и прочими госорганами действующих контрактов с российскими компаниями до 10 октября. Так, власти страны просят сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года. Они рассчитывают на то, что властям будет предоставлена отсрочка.

Экономика,Алексей Макаров,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители