«Опираться на три ноги»: России дали совет по «развороту» рынка на Восток

«Об этом активно говорил Алексей Макаров, академик. Ещё в начале 90-х годов, я помню, он говорил, что нам неизбежно выходить надо будет на Восток, чтобы наши ресурсные базы могли быть связаны не только с одним рынком (европейским), чтобы мы от него не зависели, но были бы связаны и с другими. Чтобы можно было балансировать и, если необходимо, работать перетоками, на ценовую разницу в рамках арбитражных сделок», - подытожил Конопляник.