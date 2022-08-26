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2 часа назад

Китай начал получать нефть от Венесуэлы в счет долга

Lenta.ru

Китай начал получать нефть от Венесуэлы, несмотря на американские санкции. Отгрузки идут в счет долга времен бывшего президента страны Уго Чавеса. Об этом узнало агентство Reuters.

Китай начал получать нефть от Венесуэлы в счет долга
Фото: ReutersReuters

Агентство опирается на данные отслеживания судов и три источника, знакомые с ситуацией. Выяснилось, что с конца осени 2020 года Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) приняла 13 партий нефти объемом около 25 миллионов баррелей каждая. Общая сумма грузов оценивается в 1,5 миллиарда долларов. При этом страна происхождения указана не была. По словам одного из источников агентства, на китайской таможне сырье называлось сырой нефтью.

У Венесуэлы появился долг перед Китаем еще во времена президента Уго Чавеса, в 2007 году. Тогда страна заняла 50 миллиардов долларов в обмен на нефть. Какая часть долга погашена к настоящему времени, неизвестно.

В середине августа стало известно, что Венесуэла также в счет погашения долга приостановила новые поставки сырой нефти в Европу. В начале лета Госдеп США дал разрешение двум компаниям, итальянской Eni и испанской Repsol, поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.

Экономика,Уго Чавес,Госдеп США,
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