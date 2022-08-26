Еще одна страна ЕС присоединилась к седьмому пакету санкций против РФ

Осло присоединилось к седьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Норвегии.
В норвежском ведомстве отметили, что включили «пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года» в законодательство страны.
Ограничения вступили в силу в Норвегии 26 августа.
Напомним, что в седьмом пакете санкций Евросоюз расширил перечень попадающих под запреты физлиц и организаций РФ. В частности, под ограничения попали фонд «Русский мир», Сбербанк, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.