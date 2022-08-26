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1 час назад

Еще одна страна ЕС присоединилась к седьмому пакету антироссийских санкций

Елена Прошина

Осло присоединилось к седьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Норвегии.

Еще одна страна ЕС присоединилась к седьмому пакету санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В норвежском ведомстве отметили, что включили «пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года» в законодательство страны.

Ограничения вступили в силу в Норвегии 26 августа.

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Напомним, что в седьмом пакете санкций Евросоюз расширил перечень попадающих под запреты физлиц и организаций РФ. В частности, под ограничения попали фонд «Русский мир», Сбербанк, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

Экономика,Александр Залдастанов,Владимир Машков,Андрей Белоусов,Сергей Собянин,Ночные волки,Сбербанк России,ЕС,
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