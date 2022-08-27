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50 минут назад

Мексика увеличила импорт из России в первом полугодии почти до $1,2 млрд

ТАССиещё 6

Объем импорта из России в Мексику с января по июнь текущего года составил $1,193 млрд. Данный показатель увеличился почти на 21% по сравнению с первым полугодием 2021 года, сообщил в пятницу ЦБ страны.

Мексика нарастила импорт российских товаров
Фото: ТАССТАСС

Из России в Мексику поступает в основном продукция металлургической и химической промышленности, алюминий и удобрения. В июне импорт из РФ составил $275,4 млн, что превышает показатели за любой другой месяц текущего года. В 2021 году товарооборот двух стран достиг рекордного уровня, превысив $4,5 млрд.

Важнейшим торговым партнером Мексики остаются США. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил более 661 млрд долларов. В июле глава МИД Марсело Эбрард сообщил, что американские компании планируют вложить в мексиканскую экономику $40 млрд к 2024 году.

Экономика,Марсело Эбрард,
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