Первый на Дальнем Востоке международный кибертурнир пройдет в рамках ВЭФ

Международный киберспортивный турнир в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) впервые пройдет во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморского края. Призовой фонд турнира составляет 10 тыс. долларов.
"Впервые в рамках спортивной программы ВЭФ состоится международный турнир по компьютерному спорту "Кибертур U18". Во владивостокском кинотеатре "Океан" 6 и 7 сентября спортсмены до 18 лет разыграют призовой фонд в 10 тысяч долларов. Первый на Дальнем Востоке международный турнир по киберспорту "Кибертур U18" пройдет в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive - популярный во всем мире командный сетевой шутер", - говорится в распространенном сообщении.
Уточняется, что в соревнованиях к примут участие команды из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, а также нескольких российских регионов: Москвы, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев. Помимо основной части турнира, планируется проведение мастер-классов от звезд киберспорта, шоу-матч и автограф-сессия с приглашенной звездой - чемпионом международного турнира PGL Major Krak w 2017, профессиональным игроком в CS:GO Михаилом Столяровым (играющим по никнеймом Dosia).
Организаторами турнира являются Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта Приморского края, Федерация компьютерного спорта, рабочая группа по развитию компьютерного спорта при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.
VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.