Первый на Дальнем Востоке международный кибертурнир пройдет в рамках ВЭФ

"Впервые в рамках спортивной программы ВЭФ состоится международный турнир по компьютерному спорту "Кибертур U18". Во владивостокском кинотеатре "Океан" 6 и 7 сентября спортсмены до 18 лет разыграют призовой фонд в 10 тысяч долларов. Первый на Дальнем Востоке международный турнир по киберспорту "Кибертур U18" пройдет в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive - популярный во всем мире командный сетевой шутер", - говорится в распространенном сообщении.