В Польше может полностью остановиться производство сыров

Предприятия в Польше могут остановить производства сыров и упакованных мясных продуктов через две-три недели в связи с прекращением производства азотных удобрений, сообщает издание Wirtualna Polska.

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На этой неделе польская компания ANWIL, занимающаяся производством удобрений, заявила, что вынуждена временно остановить работу из-за роста цен на газ. До этого по той же причине остановился завод компании по производству удобрений Azoty. Пауза в работе этих предприятий привела к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности.

Как отметила председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевсая, у молочной промышленности нет углекислого газа, который нужен для упаковки продуктов. Из-за этого она обратилась к премьер-министру республики Матеушу Моравецкому с призывом принять немедленные меры.

По словам председателя польской ассоциации мясников и колбасников Януша Родзевича, под угрозой находится производство расфасованной мясной и колбасной продукции.