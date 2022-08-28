Стало известно о планах Украины занять $346 млн для закупки газа

Украинские власти намерены занять 12,7 млрд гривен (около $346 млн), сообщают «Известия» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Расходы госбюджета необходимы для покупки газа. Соответствующий проект закона поддержал Бюджетный комитет Верховной Рады. Деньги планируется привлечь с помощью внешних заимствований. В свою очередь, компания «Нафтогаз» перечислит в бюджет государства средства, которые получит от продажи топлива, приобретенного на займ.

16 августа глава Львова Андрей Садовой заявил, что горожанам необходимо активно закупать дрова. По его словам, городская администрация приобретает к зиме печки-буржуйки. Жителям города, в случае форс-мажора, предлагается иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.