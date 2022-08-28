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1 час назад

Стало известно о планах Украины занять $346 млн для закупки газа

Елена Прошина

Украинские власти намерены занять 12,7 млрд гривен (около $346 млн), сообщают «Известия» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Стало известно о планах Украины занять $346 млн для закупки газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расходы госбюджета необходимы для покупки газа. Соответствующий проект закона поддержал Бюджетный комитет Верховной Рады. Деньги планируется привлечь с помощью внешних заимствований. В свою очередь, компания «Нафтогаз» перечислит в бюджет государства средства, которые получит от продажи топлива, приобретенного на займ.

16 августа глава Львова Андрей Садовой заявил, что горожанам необходимо активно закупать дрова. По его словам, городская администрация приобретает к зиме печки-буржуйки. Жителям города, в случае форс-мажора, предлагается иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.

Затем глава государства Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что предстоящая зима станет для страны самой трудной из-за высоких цен на голубое топливо. Как отметил президент, стоимость газа в Европе «ушла» выше отметки в $3300 за 1 тыс. куб. м. Зеленский признал, что для Украины будущий отопительный сезон станет «очень опасным и очень острым».

Экономика,Андрей Садовой,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Нафтогаз,
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