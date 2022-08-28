Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Daily Express: Россия нанесет ЕС смертельный удар, если окончательно перекроет "СП-1"

Газета.Ru

Евросоюз (ЕС) опасается, что Россия нанесет смертельный удар 2 сентября и окончательно перекроет газ по трубопроводу "Северный поток". Об этом заявил аналитик издания Daily Express Тибо Спирле.

Daily Express: "Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября"
Фото: Газета.руГазета.ру

"Включит ли Россия газ? В Евросоюзе хаос, поскольку Россия может нанести смертельный удар. У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие "СП-1" на более длительный срок и, возможно, последний", - отметил Спирле.

По его словам, летом "Северный поток-1" уже закрывался на техобслуживание на 10 дней, что создало серьезное напряжение в Европе. Из-за этого европейские страны стали резко и в более быстром темпе заполнять свои хранилища газа.

Теперь же у Европы появился страх, что после 2 сентября поставок из России больше не будет. Эксперты рынка сошлись во мнении, что окончательное закрытие поставок по "Северному потоку – 1" может привести к истощению европейских запасов уже в январе 2023 года.

При этом у ЕС не будет достойных альтернатив в поставках, чтобы возместить такой колоссальный дефицит. 26 августа ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что потери Европы от трехдневного планового ремонта трубопровода "Северный поток-1" будут "невелики".

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители