Daily Express: "Россия может нанести ЕС смертельный удар 2 сентября"

Евросоюз (ЕС) опасается, что Россия нанесет смертельный удар 2 сентября и окончательно перекроет газ по трубопроводу "Северный поток". Об этом заявил аналитик издания Daily Express Тибо Спирле.

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"Включит ли Россия газ? В Евросоюзе хаос, поскольку Россия может нанести смертельный удар. У лидеров ЕС есть опасения, что Кремль может продлить закрытие "СП-1" на более длительный срок и, возможно, последний", - отметил Спирле.

По его словам, летом "Северный поток-1" уже закрывался на техобслуживание на 10 дней, что создало серьезное напряжение в Европе. Из-за этого европейские страны стали резко и в более быстром темпе заполнять свои хранилища газа.

Теперь же у Европы появился страх, что после 2 сентября поставок из России больше не будет. Эксперты рынка сошлись во мнении, что окончательное закрытие поставок по "Северному потоку – 1" может привести к истощению европейских запасов уже в январе 2023 года.