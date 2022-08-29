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24 минуты назад

Илон Маск предсказал крах цивилизации в случае отказа от нефти

Lenta.ruиещё 3

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем человечеству необходимо использовать нефть и газ, так как в случае отказа от этих источников энергии цивилизацию может ждать крах. Слова предпринимателя приводит Reuters.

Маск предсказал крах цивилизации в случае отказа от нефти
Фото: ReutersReuters

Маск высказал свою позицию во время энергетической конференции в норвежском городе Ставангер.

«Если смотреть реалистично, то я думаю, что в краткосрочной перспективе нам нужно будет использовать нефть и газ, потому что иначе цивилизация рухнет», — предсказал основатель Tesla.

Маск заявил о необходимости провести дополнительные исследования в вопросе бурения нефтяных скважин в Норвегии. По его словам, переход к устойчивым источникам энергии — один из самых больших вызовов для человечества, процесс может занять несколько десятилетий.

Ранее Маск призвал включить на полную мощность все атомные электростанции мира. Он заявил, что страны должны наращивать производство ядерной энергии, и назвал безумием с точки зрения национальной безопасности закрывать эти предприятия.

Экономика,Илон Маск,SpaceX,
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