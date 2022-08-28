Глава МИД Германии Анналена Бербок высказала в интервью изданию BILD am SONNTAG мнение, что Германия в действительности никогда не получала из России дешевый газ. По ее мнению, Берлин расплачивался за относительно дешевое сырье своими «безопасностью и независимостью».

«Мы должны положить конец самообману, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы, возможно, не заплатили за него много денег, однако мы заплатили за него нашей безопасностью и независимостью», — заявила дипломат.

Бербок также в очередной раз обвинила российские власти в искусственном ограничении поставок сырья в Западную Европу.

«Газопроводы из России — это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне», — заявила она.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее выложил в Telegram-канале картину художника Васи Ложкина «Газ — батюшка» и спрогнозировал повышение цены на газ в странах Евросоюза до €5000. До этого сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе устремились к рекордным показателям из-за того, что сохраняются ограничения по его поставкам из России.