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20 минут назад

Глава немецкого МИД Бербок рассказала, чем Германия расплатилась с Россией за "дешевый газ"

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД Германии Анналена Бербок высказала в интервью изданию BILD am SONNTAG мнение, что Германия в действительности никогда не получала из России дешевый газ. По ее мнению, Берлин расплачивался за относительно дешевое сырье своими «безопасностью и независимостью».

"Газопроводы из России — это уже не обычные трубопроводы"
Фото: Annegret Hilse/APAnnegret Hilse/AP

«Мы должны положить конец самообману, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы, возможно, не заплатили за него много денег, однако мы заплатили за него нашей безопасностью и независимостью», — заявила дипломат.

Бербок также в очередной раз обвинила российские власти в искусственном ограничении поставок сырья в Западную Европу.

«Газопроводы из России — это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне», — заявила она.

В МИД России рассказали о новых задачах для «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее выложил в Telegram-канале картину художника Васи Ложкина «Газ — батюшка» и спрогнозировал повышение цены на газ в странах Евросоюза до €5000. До этого сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе устремились к рекордным показателям из-за того, что сохраняются ограничения по его поставкам из России.

Экономика,Анналена Бербок,Вася Ложкин,Дмитрий Медведев,МИД России,Совет безопасности РФ,ЕС,
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