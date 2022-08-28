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30 минут назад

В Германии заявили об опережении плана по заполнению хранилищ газом

Lenta.ru

Германия опережает план по заполнению газовых хранилищ страны, пишет Der Spiegel. Заявленная на октябрь цель — 85 процентов — будет достигнута к началу сентября.

В Германии заявили об опережении плана по заполнению хранилищ газом
Фото: ReutersReuters

По словам вице-канцлера ФРГ, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, газохранилища заполняются быстрее, чем было предписано правительством. Отмечается, что бундестаг обязал всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября — до 85 процентов, к 1 ноября — до 95 процентов.

Ранее сообщалось, что Германия заполнила газовые хранилища на 80,14 процента. В частности, крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» удалось заполнить на 61 процент вопреки сложной ситуации в начале апреля.

Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергокризиса в стране.

Экономика,Бундестаг,
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