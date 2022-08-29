«Мы не должны позволять Путину решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал страны Евросоюза принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители. Он призвал отвязать тарифы на электроэнергию от цены на газ, чтобы приблизить стоимость электричества к фактическим производственным затратам. К концу августа цена газа вновь резко выросла, превысив $3500, а в европейских странах стоимость электроэнергии достигла рекордных показателей.

Фото: Askin Kiyagan/Anadolu Agency/Getty Images Askin Kiyagan/Anadolu Agency/Getty Images

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал "остановить безумие" на топливно-энергетических рынках и "не позволить [президенту РФ Владимиру] Путину" определять цены на энергию, пишет Reuters.

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Политик выступил за ограничение роста цен на электроэнергию в масштабах всего Евросоюза и пообещал убеждать те страны, которые ранее были настроены скептически.

"Мы должны, наконец, остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках. И это может произойти только через европейское решение", — сказал Нехаммер.

Канцлер заявил, что намерен сделать все, что в его силах, чтобы найти устойчивую модель решения, которую можно будет быстро внедрить. Он пообещал в ближайшее время продолжить переговоры со своими коллегами в Совете глав правительств на уровне ЕС. При этом канцлер не конкретизировал, что именно он может предложить для борьбы с высокими ценами на энергоносители.

"Что-то должно наконец произойти. Этот рынок не будет саморегулироваться в его нынешнем виде. Я призываю все 27 стран ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв", — призвал Нехаммер.

По его словам, тариф на электроэнергию должен быть отделен от цены на газ и снизиться до фактических затрат на выработку. Нехаммер подчеркнул, что "биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности".

"Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", — заключил австрийский канцлер.

Австрия сильно зависит от российского газа, особенно в промышленности и отоплении. До начала военной операции на Украине Вена получала из России около 80% газа, сообщал Bloomberg. При этом большая часть электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, поэтому в австрийском обществе растет непонимание рыночной системы, в которой цены на газ и электроэнергию тесно связаны, отмечает Reuters.

Европейские страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции на фоне снижения прокачки газа по "Северному потоку" и курса на отказ от энергоресурсов из России.

Стоимость газа бьет рекорды

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что при нынешнем росте стоимости газа на европейском спотовом рынке она может достигнуть €5 тыс. до конца года. "В связи с повышением цены на газ до €3,5 тыс. за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5 тыс. до конца 2022 года", — написал Медведев. Он закончил свой пост фразой "With warm regards" (с англ. "с теплыми пожеланиями" — "Газета.Ru").

Без негативных последствий для России

При этом Россия способна без негативных последствий для своей экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год, пишет агентство Bloomberg, цитируя аналитика британской компании Capital Economics Лайама Пича.

"До тех пор пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка", — подчеркнул эксперт.

Экономист отметил, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет Москве зарабатывать на продаже газа до $20 млрд в квартал, даже если объем поставок газа будет сокращаться.

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья (в частности, в страны Европы) с начала года упал на 36,2%. Из-за этого цены на газ резко выросли.

По данным биржи ICE, расчетная цена на сентябрьские фьючерсы 26 августа составила $3507,3, что стало самым большим значением за все время существования европейских хабов, то есть с 1996 года. При этом всего за неделю цена выросла почти на $1 тыс., прибавив 40%.

"Газпром" считает, что этой зимой цены могут вырасти до $4 тыс. за 1 тыс. кубометров, установив новый рекорд. При этом аналитики ожидают рекордного падения поставок российского газа в Европу в августе. Во многом это произойдет из-за трехдневной остановки "Северного потока".