«Мы не должны позволять Путину решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал страны Евросоюза принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители. Он призвал отвязать тарифы на электроэнергию от цены на газ, чтобы приблизить стоимость электричества к фактическим производственным затратам. К концу августа цена газа вновь резко выросла, превысив $3500, а в европейских странах стоимость электроэнергии достигла рекордных показателей.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал "остановить безумие" на топливно-энергетических рынках и "не позволить [президенту РФ Владимиру] Путину" определять цены на энергию, пишет Reuters.
Политик выступил за ограничение роста цен на электроэнергию в масштабах всего Евросоюза и пообещал убеждать те страны, которые ранее были настроены скептически.
"Мы должны, наконец, остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках. И это может произойти только через европейское решение", — сказал Нехаммер.
Канцлер заявил, что намерен сделать все, что в его силах, чтобы найти устойчивую модель решения, которую можно будет быстро внедрить. Он пообещал в ближайшее время продолжить переговоры со своими коллегами в Совете глав правительств на уровне ЕС. При этом канцлер не конкретизировал, что именно он может предложить для борьбы с высокими ценами на энергоносители.
"Что-то должно наконец произойти. Этот рынок не будет саморегулироваться в его нынешнем виде. Я призываю все 27 стран ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв", — призвал Нехаммер.
По его словам, тариф на электроэнергию должен быть отделен от цены на газ и снизиться до фактических затрат на выработку. Нехаммер подчеркнул, что "биржевая цена на электроэнергию должна упасть, это нужно как для экономики, так и для промышленности".
"Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", — заключил австрийский канцлер.
Австрия сильно зависит от российского газа, особенно в промышленности и отоплении. До начала военной операции на Украине Вена получала из России около 80% газа, сообщал Bloomberg. При этом большая часть электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, поэтому в австрийском обществе растет непонимание рыночной системы, в которой цены на газ и электроэнергию тесно связаны, отмечает Reuters.
Европейские страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции на фоне снижения прокачки газа по "Северному потоку" и курса на отказ от энергоресурсов из России.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что при нынешнем росте стоимости газа на европейском спотовом рынке она может достигнуть €5 тыс. до конца года. "В связи с повышением цены на газ до €3,5 тыс. за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5 тыс. до конца 2022 года", — написал Медведев. Он закончил свой пост фразой "With warm regards" (с англ. "с теплыми пожеланиями" — "Газета.Ru").
При этом Россия способна без негативных последствий для своей экономики остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год, пишет агентство Bloomberg, цитируя аналитика британской компании Capital Economics Лайама Пича.
"До тех пор пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка", — подчеркнул эксперт.
Экономист отметил, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет Москве зарабатывать на продаже газа до $20 млрд в квартал, даже если объем поставок газа будет сокращаться.
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья (в частности, в страны Европы) с начала года упал на 36,2%. Из-за этого цены на газ резко выросли.
По данным биржи ICE, расчетная цена на сентябрьские фьючерсы 26 августа составила $3507,3, что стало самым большим значением за все время существования европейских хабов, то есть с 1996 года. При этом всего за неделю цена выросла почти на $1 тыс., прибавив 40%.
"Газпром" считает, что этой зимой цены могут вырасти до $4 тыс. за 1 тыс. кубометров, установив новый рекорд. При этом аналитики ожидают рекордного падения поставок российского газа в Европу в августе. Во многом это произойдет из-за трехдневной остановки "Северного потока".
Цены на электроэнергию в Европе на фоне подорожания газа достигли рекордных показателей. По данным телеканала France 24, в Германии годовой контракт на закупку составил €995 за мегаватт-час, во Франции превысил €1,1 тыс. В обоих случаях это в 10 раз больше, чем в 2021 году. Британский энергетический регулятор Ofgem сообщил, что с 1 октября цены на электричество в стране вырастут на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год составит £3,5 тыс.