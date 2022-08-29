Бизнес попросит Минпромторг продлить параллельный импорт

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) собирается направить письмо в Минпромторг с просьбой продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Сейчас предприниматели готовят такое обращение в ведомство, заявил президент ассоциации Артём Соколов в интервью «Известиям».

Фото: ТАСС ТАСС

«Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции», — отметил в беседе с изданием Соколов.

Видео дня

По словам главы АКИТ, если механизм параллельного импорта не продлить, потребитель рискует получить контрафакт вместо оригинальной продукции, причём по завышенной цене.

В Минпромторге сообщили изданию, что рассмотрят предложение после получения письма. Продление параллельного импорта поддерживает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом газете рассказал председатель президиума этой ассоциации Игорь Караваев. Кроме того, в АКОРТ считают, что в список брендов для параллельного импорта следует добавить товары, которые нельзя производить в России.

Например, сейчас в перечне нет продуктов питания, чая, кофе и алкоголя — прекращение их поставок нанесёт существенный урон по правам российских потребителей, добавил Караваев.

Продление срока действия параллельного импорта поможет не допустить дефицита товаров массового спроса в магазинах, согласен с представителями бизнеса и председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. В основном это касается телефонов, компьютерной и бытовой техники, автомобилей, комплектующих и расходных материалов, а также одежды, обуви, парфюмерии и косметики, товаров для детей и дома, сказал он «Известиям».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) напомнили, что родлить режим действия параллельного импорта в России может правительство. Сам регулятор выступил за введение в стране принципа исчепания прав (допуск импорта любых товаров без разрешения правообладателей): «Такой подход позволит обеспечить потребность российских граждан в товарах иностранного производства и удовлетворить внутренний спрос. Важно, что при этом цены на товары будут снижены, ведь образуется ценовая конкуренция между дистрибьюторами и свободными импортёрами», — пояснили позицию в ведомстве.

В июле министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупредил российских производителей, что скоро механизм параллельного импорта в России отменят.