Премьер Баварии признал проблему с российским газом

Германия пока так и не смогла найти альтернативу российскому газу. Переговоры с зарубежными партнерами не принесли должного результата. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий канал ZDF.

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По его словам, Россия в настоящий момент получает куда больше денег от продажи энергоносителей в ФРГ, чем прежде. При этом Германия все еще рискует испытать нехватку газа в зимний период, так как цены на топливо постоянно растут, а замены газу из России все еще нет, отметил Зедер.

Премьер-министр указал, что Германия по-прежнему ставит перед собой цель найти альтернативу российскому газу, хотя ее предыдущие попытки не увенчались успехом. Визиты в Норвегию, Катар и Канаду не помогли улучшить ситуацию в этой области, пояснил Зедер.