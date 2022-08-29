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1 час назад

Премьер Баварии признал проблему с российским газом

Елена Прошина

Германия пока так и не смогла найти альтернативу российскому газу. Переговоры с зарубежными партнерами не принесли должного результата. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий канал ZDF.

Премьер Баварии признал проблему с российским газом
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Россия в настоящий момент получает куда больше денег от продажи энергоносителей в ФРГ, чем прежде. При этом Германия все еще рискует испытать нехватку газа в зимний период, так как цены на топливо постоянно растут, а замены газу из России все еще нет, отметил Зедер.

Премьер-министр указал, что Германия по-прежнему ставит перед собой цель найти альтернативу российскому газу, хотя ее предыдущие попытки не увенчались успехом. Визиты в Норвегию, Катар и Канаду не помогли улучшить ситуацию в этой области, пояснил Зедер.

С начала боевых действий на территории Украины Запад ужесточил санкции против России и ввел ряд ограничений, связанных в том числе с закупкой энергоносителей. Германия пытается сократить свою зависимость от российских энергоресурсов и планирует в течение года отказаться от нефти и угля из РФ, но российский газ ей потребуется еще как минимум на год. В случае преждевременного отказа ФРГ грозят серьезные экономические потери.

Экономика,Маркус Зедер,
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