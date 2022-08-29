Пранкеры Вован и Лексус выступят на деловой части ВЭФ во Владивостоке

Участниками деловой части Восточного экономического форума во Владивостоке станут пранкеры Вован и Лексус. Их выступление запланировано на второй день форума.

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Вован и Лексус выступят 6 сентября на сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?». Вместе с пранкерами выступать будет представитель МИД России Мария Захарова и журналист Дмитрий Киселев.

Вован и Лексус прославились благодаря пранкам над известными людьми: Элтоном Джоном, Виталием Кличко, Александром Лукашенко. Недавно они снялись в ролике, в котором Владимир Зеленский якобы подписывает акт капитуляции.