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23 минуты назад

Пранкеры Вован и Лексус выступят на деловой части ВЭФ во Владивостоке

РИА "ФедералПресс"

Участниками деловой части Восточного экономического форума во Владивостоке станут пранкеры Вован и Лексус. Их выступление запланировано на второй день форума.

Пранкеры Вован и Лексус выступят на деловой части ВЭФ во Владивостоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вован и Лексус выступят 6 сентября на сессии «Многоликость истины: как победить в информационной войне?». Вместе с пранкерами выступать будет представитель МИД России Мария Захарова и журналист Дмитрий Киселев.

Вован и Лексус прославились благодаря пранкам над известными людьми: Элтоном Джоном, Виталием Кличко, Александром Лукашенко. Недавно они снялись в ролике, в котором Владимир Зеленский якобы подписывает акт капитуляции.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Индии подтвердил свое участие в ВЭФ. Всего ожидаются гости из 40 стран.

Экономика,ВЭФ-2022,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Виталий Кличко,Александр Лукашенко,Элтон Джон,Дмитрий Киселев,МИД России,
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