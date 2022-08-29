В ЕС выступили за новые ограничения по SWIFT в отношении РФ

Латвия, Литва и Эстония предложили Европейской комиссии внести в восьмой пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, а также новые ограничения по SWIFT. Об этом заявил Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью немецкого изданию Welt.

Фото: SWIFT SWIFT

По его словам, страны Балтии рассчитывают на то, что этот пакет будет принят как можно быстрее.

«Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», — сказал Рейнсалу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии в Петрозаводске заявил, что Запад готовит восьмой пакет антироссийских санкций.