«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций - прим. ред.) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», - подчеркнул он.