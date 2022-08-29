Страны Балтии сочли необходимым ввести ограничения, которые затронут энергетику, торговлю и систему SWIFT. Соответствующие предложения по восьмому пакету санкций против России были подготовлены для Еврокомисии, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью изданию Die Welt, передает ТАСС.
«Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он (восьмой пакет санкций - прим. ред.) был принят как можно раньше. Мы уже внесли в Комиссию конкретные предложения по этому вопросу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», - подчеркнул он.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с предупреждением относительно последствий санкций. Так, по его словам, Европа в скором времени столкнется с серьезными трудностями в связи с ограничениями. Боррель подчеркнул, что стоимость газа активно повышается, однако Западу нужно быть готовым «заплатить цену свободы».
Из-за санкций Запада, которые нарушили цепочки поставок, энергоносители в Европе подорожали. В итоге ЕС столкнулся с рекордной за несколько десятков лет инфляцией. Она коснулась, в частности, коммунальных услуг и продуктов. Годовая инфляция в еврозоне в июле оценивалась в 8,9%, что является максимальным показателем.