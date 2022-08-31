В Норвегии пригрозили Европе отключением света

Норвегия пригрозила Европе «отключением света», так как испытывает сложности в выработке электроэнергии из-за рекордной жары. Об этом пишут «Известия».

Из-за того, что поставки газа из России упали, большинство европейских стран захотели найти ему альтернативу. Поэтому многие обратились к Норвегии с просьбой поделиться газом, а некоторые страны предложили ввести ограничение цен на газ и в Норвегии по аналогии с российской нефтью. Однако норвежской стороне это не понравилось. Кроме того, страна, которая изначально всегда была энергопрофицитной, сама страдает от рекордной жары, так как генерация энергии резко упала из-за обмеления рек. Поэтому Норвегия пригрозила Европе «отключением света» из-за неуместных предложений, отметили в публикации.

По данным издания, у Норвегии в этом году сложились серьезные проблемы в плане потерь норвежского Фонда будущих поколений, который является главным источником будущего благосостояния страны. Из-за экономического спада в мире он потерял свыше $180 млрд, что в два раза больше доходов от нефти и газа в этом году. Поэтому ни о каком финансовом выигрыше речи не идет, и Норвегия не будет добровольно ограничивать цены на газ ради поддержки Евросоюза и Великобритании.

В публикации указали, что остановка нескольких предприятий и высокие цены на электроэнергию могут привести к тому, что Норвегия может попросту ввести полное эмбарго на поставки в Центральную Европу. Кроме того, приближающаяся зима лишь только усложняет отношения и будущие переговоры между европейскими странами и Норвегией.