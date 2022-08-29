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29 минут назад

Гендиректор Shell: газовый кризис в Европе может продлиться несколько зим

Газета.Ruиещё 1

Газовый кризис в странах Европы может продолжаться в течение нескольких зим из-за сокращения поставок газа из России. Такое мнение высказал исполнительный директор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден в ходе пресс-конференции в Норвегии, передает агентство Reuters.

Европе предрекли несколько зим в газовом кризисе
Фото: ReutersReuters

«Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал страны Евросоюза принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители.

«Мы не должны позволять Путину решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», — заявил политик.

Позднее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что Германия пока не нашла замену российскому газу.

Экономика,Карл Нехаммер,Маркус Зедер,Владимир Путин,Shell,ЕС,
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