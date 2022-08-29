Европе предрекли несколько зим в газовом кризисе

Газовый кризис в странах Европы может продолжаться в течение нескольких зим из-за сокращения поставок газа из России. Такое мнение высказал исполнительный директор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден в ходе пресс-конференции в Норвегии, передает агентство Reuters.

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«Вполне возможно, что у нас будет несколько зим, когда нам придется каким-то образом находить решения», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал страны Евросоюза принять единое решение об ограничении тарифов на электроэнергию в связи с резким ростом цен на энергоносители.

«Мы не должны позволять Путину решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе», — заявил политик.