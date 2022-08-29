Стало известно об отставании России в производстве рыбы

«У нас, например, в отличие от англичан почти нет рыбы в фастфуде. Можно ли в это инвестировать и эффективно развивать такой бизнес? Да, можно. Но этим должны заниматься профессиональные сетевые фастфудовцы. Мы, как ответственные и долгосрочные инвесторы в рыбалку, хотим видеть такого партнера, но он должен понимать в фастфуде. Аналогичная ситуация в рыбном ретейле. Кто-то из ретейлеров на местах — прежде всего в Москве, Петербурге — должен хотеть инвестировать в розничный формат. Потому что рыбная розница — это один бизнес, производство рыбных полуфабрикатов в B2C — другой бизнес. А эффективная рыбалка и производство филе первой заморозки — третий», — объяснила Наумова.