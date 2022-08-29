Стало известно об отставании России в производстве рыбы

Гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Ольга Наумова заявила об отставании рыбной отрасли в России. Чтобы поддержать индустрию, она предложила вернуться к формату из СССР, когда действовала целая цепочка от рыбалки до потребления. Также Наумова заявила о необходимости объяснять россиянам полезные свойства рыбы. Об этом топ-менеджер заявила в интервью РБК.
Наумова отметила, что раньше в стране были отдельные организации, отвечающие за вылов, производство, переработку и поставку рыбных продуктов до места потребления.
Глава РРПК добавила, что для успешного функционирования торговой цепочки необходима поддержка со стороны государства. По её словам, в СССР пропаганда потребления рыбы усиливалась в момент дефицита мяса — вводились так называемые «рыбные дни».
«У нас были рыбные дни, в школе обязательно кормили рыбными котлетами. Была сеть магазинов "Океан", а наши бабушки и мамы знали, что рыбная котлета и рыбий жир — это полезные вещи. Работало все — маркетинг, холодная цепочка дистрибуции и конечная специализированная торговля», — напомнила Наумова.
При этом эксперт уточнила, что конкретно от РРПК ждать магазинов «Океан 2.0» не стоит, так как это «другой бизнес». При этом она отметила, что компания заинтересована в долгосрочных отношениях с переработчиками, готова поддержать маркетинг, «помочь и объяснить, как делать».
«У нас, например, в отличие от англичан почти нет рыбы в фастфуде. Можно ли в это инвестировать и эффективно развивать такой бизнес? Да, можно. Но этим должны заниматься профессиональные сетевые фастфудовцы. Мы, как ответственные и долгосрочные инвесторы в рыбалку, хотим видеть такого партнера, но он должен понимать в фастфуде. Аналогичная ситуация в рыбном ретейле. Кто-то из ретейлеров на местах — прежде всего в Москве, Петербурге — должен хотеть инвестировать в розничный формат. Потому что рыбная розница — это один бизнес, производство рыбных полуфабрикатов в B2C — другой бизнес. А эффективная рыбалка и производство филе первой заморозки — третий», — объяснила Наумова.
Ранее пресс-служба Росрыболовства сообщила, что сайра, которую ловят в Тихом океане, не зашла в российскую исключительную экономическую зону. Поэтому отечественные суда не смогут её ловить. Зато добывать рыбу смогут китайские, тайваньские, южнокорейские и японские рыбаки. Отмечается, что в российские воды пока не зашли ещё и кальмары.