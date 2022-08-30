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2 часа назад

Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ВЭФ – 2022

Газета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VII Восточного экономического форума, которая пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ВЭФ – 2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства отметил, что форум пользуется международным авторитетом и вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, способствуя привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций, а также более полному раскрытию богатого экономического и социального потенциала российского Дальнего Востока.

«Главная тема встречи этого года – «На пути к многополярному миру» – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса. С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как Евразэс, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН. Россия готова и далее совместно со всеми заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах», — подчеркнул Владимир Путин.

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