Экономист рассказал об «эксперименте над Западом»

29 августа цены на газ на биржах Европы торговались в пределах 3 тысяч долларов за тысячу кубометров, сообщает радио Sputnik.

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В Европейском союзе 9 сентября намерены провести внеочередную встречу министров стран ЕС, отвечающих за энергетический сектор. Как заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко, подорожание энергоносителей говорит о возвращении рыночных отношений в энергетику. По его словам, это означает, что экономика – это «гораздо сложнее, чем кажется», а одним действием что-то решить – невозможно.

Клименко привел в качестве примера Евросоюз, где около 40 лет назад для населения стоимость отопления и других жилищно-коммунальных услуг составляла около 25-30% дохода местных жителей. Сегодня благодаря жесткому контролю ОПЕК, а также мировому соглашению, цена на нефть и газ стала контролируемой «на самом низком уровне».