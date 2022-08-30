Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
37 минут назад

Экономист рассказал об «эксперименте над Западом»

Елена Прошина

29 августа цены на газ на биржах Европы торговались в пределах 3 тысяч долларов за тысячу кубометров, сообщает радио Sputnik.

Экономист рассказал об «эксперименте над Западом»
Фото: ТАССТАСС

В Европейском союзе 9 сентября намерены провести внеочередную встречу министров стран ЕС, отвечающих за энергетический сектор. Как заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко, подорожание энергоносителей говорит о возвращении рыночных отношений в энергетику. По его словам, это означает, что экономика – это «гораздо сложнее, чем кажется», а одним действием что-то решить – невозможно.

Клименко привел в качестве примера Евросоюз, где около 40 лет назад для населения стоимость отопления и других жилищно-коммунальных услуг составляла около 25-30% дохода местных жителей. Сегодня благодаря жесткому контролю ОПЕК, а также мировому соглашению, цена на нефть и газ стала контролируемой «на самом низком уровне».

Председатель считает, что в настоящее время можно наблюдать «эксперимент над человечеством»: сколько на самом деле в рыночных условиях человек готов платить за тепло. Эксперт отметил, что за 40-50 лет человечество настолько изменилось в экономическом смысле, что забыло о тех временах, когда вязанка дров была великой ценностью.

Экономика,Герман Клименко,ОПЕК,ЕС,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители