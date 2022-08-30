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1 час назад

Франция заявила о зависимости Японии от России

Газета.Ruиещё 4

Французская газета Le Monde опубликовала материал, в котором утверждается, что японские участники проекта «Сахалин-2», компании Mitsubishi и Mitsui, не выходят из соглашения из-за страха зимой остаться без газа.

Во Франции заявили о зависимости Японии от России
Фото: ReutersReuters

Токио обеспокоен ситуацией с поставками энергии на зиму, поэтому указанные компании не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Москвой, говорится в материале французского издания. Отмечается, что «Сахалин-2» обеспечивает 10% потребностей всей Японии.

«А 60 процентов из 10 млн тонн газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10 процентов потребностей страны. Токио импортирует 97,8 процента своего СПГ», — пишет Le Monde.

Ранее правительство Японии в четверг подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и в скором времени уведомят об этом российского оператора.

До этого стало известно, что новый оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2» — компания «Сахалин Энерджи» — отказалась от поставки сжиженного природного газа (СПГ) как минимум одному азиатскому покупателю.

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