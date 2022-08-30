Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Wall Street Journal: Запад оказался в тупике из-за России

Лера Букина

Объем экспорта нефти из России на мировой рынок продемонстрировал уровни, которые наблюдались до начала специальной операции на украинской территории. Но Запад оказался в тупике из-за подорожания топлива, пишет The Wall Street Journal.

WSJ: успех России на энергетическом рынке поставил Запад в тупик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета указывает на то, что, несмотря на рестрикции, российской стороне удается ежемесячно наращивать поставки нефти на мировой рынок.

Данные Международного энергетического агентства свидетельствуют о том, в июле объем экспорта всего на 600 тыс. баррелей в день ниже показателя, который был в начале года. Доход России от продаж топлива оценивается в среднем $20 млрд в месяц. И это с учетом сокращения экспорта нефти. Вышеуказанный уровень на $6 млрд превышает средний показатель за прошлый год.

По словам авторов статьи, устойчивое положение нефтяного рынка России поставило в тупик Запад, который стремился оказать давление на страну. Специалисты выражают уверенность в том, что Москве удастся одержать победу в энергетической битве с западными странами.

Ранее сообщалось, что, согласно прогнозу аналитиков американского банка Goldman Sachs, нефть марки Brent подскочит в цене к концу 2022 года до $130 за баррель. Ситуация вызвана глобальным дефицитом других энергоносителей, в том числе и природного газа.

Экономика,Международное энергетическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители