WSJ: успех России на энергетическом рынке поставил Запад в тупик

Объем экспорта нефти из России на мировой рынок продемонстрировал уровни, которые наблюдались до начала специальной операции на украинской территории. Но Запад оказался в тупике из-за подорожания топлива, пишет The Wall Street Journal.

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Газета указывает на то, что, несмотря на рестрикции, российской стороне удается ежемесячно наращивать поставки нефти на мировой рынок.

Данные Международного энергетического агентства свидетельствуют о том, в июле объем экспорта всего на 600 тыс. баррелей в день ниже показателя, который был в начале года. Доход России от продаж топлива оценивается в среднем $20 млрд в месяц. И это с учетом сокращения экспорта нефти. Вышеуказанный уровень на $6 млрд превышает средний показатель за прошлый год.

По словам авторов статьи, устойчивое положение нефтяного рынка России поставило в тупик Запад, который стремился оказать давление на страну. Специалисты выражают уверенность в том, что Москве удастся одержать победу в энергетической битве с западными странами.