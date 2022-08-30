Китай увеличил поставки электроэнергии из России за январь - июль текущего года на 70%, до 2,65 млрд кВт·ч на фоне аномальной жары и энергодефицита. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на таможенную статистику КНР. Стоимость электроэнергии составила $125 млн.

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При этом в июне и июле поставки выросли почти на 36% и составили 0,87 млрд кВт·ч на сумму $39,8 млн, отмечает газета. По оценкам источников "Коммерсанта", объем поставок с начала августа может превышать 0,48 млрд кВт·ч (рост на 13%), за лето экспорт из России может достигнуть рекордных 1,35 млрд кВт·ч.

Как отмечает издание, в конце прошлого года компания "Интер РАО" сообщала, что в 2022 году может экспортировать в Китай рекордный объем электроэнергии - 4,4 млрд кВт·ч. В "Интер РАО" отказались от комментариев. Компания больше не публикует статистику экспорта. Федеральная таможенная служба России также закрыла эти данные, подчеркивает "Коммерсантъ".

Согласно ежемесячным бюллетеням регулятора электрорынков "Совет рынка", с которыми ознакомилось издание, Россия увеличивает экспорт и по другим направлениям: Казахстан с начала года получил на 53% больше электроэнергии, Монголия - на 49%, Грузия - на 6%.