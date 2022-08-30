На ВЭФ обсудят передовой опыт развития зеленых энергетических рынков Азии

Дискуссионная сессия "Энергия зеленых рынков Азии: подключайтесь!", посвященная активно растущим рынкам зеленого финансирования стран Азиатско-Тихоокеанского региона и возможностям России в реализации собственного энергоперехода, пройдет 7 сентября в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, сообщили в Фонде Росконгресс.

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Мероприятие пройдет при поддержке "Газпромбанка", модератором сессии выступит первый вице-президент "Газпромбанка" Наталья Третьяк. Участники сессии обсудят, как эффективно встроить опыт зеленого финансирования в азиатских странах в российскую инвестиционную повестку. Не менее важной частью дискуссии станет обсуждение шагов, которые уже сделаны и которые еще предстоит сделать России для взаимодействия с восточными партнерами и интеграции в эти крепнущие рынки.

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"Выбор темы сессии неслучаен. Вопросы привлечения инвестиций в проекты с конкретной экологической пользой - важная составляющая стратегии устойчивого развития России. Наша страна находится в начале пути зеленой трансформации, в то время как азиатские зеленые рынки переживают бурный рост инвестиций, повышая доступность технологий для развития чистых источников энергии. Институциональная поддержка экологических проектов позволяет снизить использование углеродных источников энергии или свести его к минимуму", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента "Газпромбанка" Натальи Третьяк.

Для большинства крупных азиатских стран рынки зеленого финансирования уже стали серьезным инструментом привлечения инвестиций. Так, по итогам 2021 года Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим регионом по реализации зеленых облигаций - 26% нового мирового зеленого долга. С недавнего времени эти страны активно развивают новый сегмент - рынки углеродных единиц. Системы торговли квотами на выбросы парниковых газов появились в Южной Корее, Японии, Китае, при этом китайская система может в обозримой перспективе стать крупнейшей в мире.