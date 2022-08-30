Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
33 минуты назад

Зеленский выставил Западу счет на восстановление Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится «приблизительно» 600-800 млрд долларов. По его словам, точная сумма будет известна после прекращения боевых действий.

«600-800 миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 5.ua.

При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку боевые действия не закончилась, и неизвестно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на «скорых вещах – на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой».

«Газпром» уведомил Францию о сокращении поставок газа

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны. При этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.

На Украине также заявляли о трате годового бюджета Минобороны за месяц.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.

Экономика,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Газпром,
64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители