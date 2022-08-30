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42 минуты назад

В Польше заявили об ударивших по стране санкциях

Мария Иванова

Глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик заявил, что Польша столкнулась с последствиями санкций, введенных против России. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

В Польше заявили об ударивших по стране санкциях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дворчик заявил, что в сложной ситуация оказалась вся Европа и Польша в частности. Он подчеркнул, что речь идет об инфляции и росте цен на энергоносители.

«Мы чувствуем последствия санкций - потому что санкции, мы это должны четко понимать, с одной стороны бьют по России и это единственный способ остановить агрессора, а с другой стороны - бьют по всем странам, участвующим в них. И по Польше тоже», - подчеркнул чиновник.

Сейчас польское правительство работает над законопроектом о бюджете на 2023 год, это будет «ответственный бюджет для трудных времен», подчеркнул Дворчик.

Ранее в Польше отчитались о 25-летнем рекорде по инфляции - в июне инфляция достигла 15,6 процента в годовом исчислении. За месяц цены в стране выросли на 1,5 процента, больше всего - на автомобильное топливо (на 46,7 процента за год и на 9,4 процента за месяц).

Экономика,Михал Дворчик,
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