В Польше заявили об ударивших по стране санкциях

Глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик заявил, что Польша столкнулась с последствиями санкций, введенных против России. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Дворчик заявил, что в сложной ситуация оказалась вся Европа и Польша в частности. Он подчеркнул, что речь идет об инфляции и росте цен на энергоносители.
«Мы чувствуем последствия санкций - потому что санкции, мы это должны четко понимать, с одной стороны бьют по России и это единственный способ остановить агрессора, а с другой стороны - бьют по всем странам, участвующим в них. И по Польше тоже», - подчеркнул чиновник.
Сейчас польское правительство работает над законопроектом о бюджете на 2023 год, это будет «ответственный бюджет для трудных времен», подчеркнул Дворчик.
Ранее в Польше отчитались о 25-летнем рекорде по инфляции - в июне инфляция достигла 15,6 процента в годовом исчислении. За месяц цены в стране выросли на 1,5 процента, больше всего - на автомобильное топливо (на 46,7 процента за год и на 9,4 процента за месяц).