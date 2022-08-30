В Польше заявили об ударивших по стране санкциях

Глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик заявил, что Польша столкнулась с последствиями санкций, введенных против России. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Дворчик заявил, что в сложной ситуация оказалась вся Европа и Польша в частности. Он подчеркнул, что речь идет об инфляции и росте цен на энергоносители.

«Мы чувствуем последствия санкций - потому что санкции, мы это должны четко понимать, с одной стороны бьют по России и это единственный способ остановить агрессора, а с другой стороны - бьют по всем странам, участвующим в них. И по Польше тоже», - подчеркнул чиновник.

Сейчас польское правительство работает над законопроектом о бюджете на 2023 год, это будет «ответственный бюджет для трудных времен», подчеркнул Дворчик.