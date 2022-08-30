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53 минуты назад

Экономике США пообещали колоссальную рецессию

Lenta.ruиещё 1

В будущем году экономику США ждет колоссальная рецессия, но она не обязательно будет спровоцирована ростом процентных ставок. Таким прогнозом поделился профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке. Его слова приводит CNBC.

Экономике США пообещали колоссальную рецессию
Фото: ReutersReuters

Ханке предупредил, что в последние месяцы денежная масса стагнировала, и это, вероятно, приведет к замедлению экономического роста.

«В 2023 году нас ждет мощная рецессия», — пообещал он.

Профессор считает, что Федеральная резервная система (ФРС) не до конца понимает причины роста инфляции. Ханке раскритиковал главу регулятора Джерома Пауэлла и сказал, что председатель ФРС «не смог сказать, что инфляция всегда вызвана чрезмерным ростом денежной массы, включением печатных станков».

Ранее президент США Джо Байден говорил, что рецессия не грозит экономике Соединенных Штатов.

«Мы не будем в рецессии», — сказал американский лидер, отметив, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным.

В свою очередь, палата представителей Конгресса США утвердила пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение 430 миллиардов долларов.

Свое мнение о будущем экономики есть и у американского миллиардера Иона Маска. Основатель Tesla полагает, что США ждет мягкая рецессия, которая продлится несколько лет.

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