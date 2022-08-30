На ВЭФ дадут старт конкурсу "Дальний Восток - земля приключений"

Старт новому конкурсу "Дальний Восток - земля приключений", который продлится целый год, будет дан на предстоящем Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Конкурс пройдет год, потому что он должен охватить все сезоны, каждый человек будет сам выбирать, когда он хочет идти. А что касается старта, мне кажется, у нас есть очень хорошее событие, которое отсекает для меня один год работы от другого, - это Восточный экономический форум. <…> Давайте же мы сейчас и договоримся, что последний день форума будет стартом путешествий, стартом открытия Дальнего Востока", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Завершить конкурс планируется в конце сентября 2023 года. Для участия в нем нужно подать заявку на сайте "ПутешественникДВ.РФ", зарегистрироваться в МЧС и поехать на Дальний Восток, а дальше сделать и прислать видеоролик о своем путешествии. Как добавил Трутнев, в соответствии с положением конкурса, в нем могут принять участие и дети с 10 лет, но под руководством взрослых, возрастной предел для которых отсутствует. Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, в число которых войдут полярник Матвей Шпаро, путешественник Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш.
"Мы пока установили только денежные призы. Гран-при - 3 млн рублей. Призы по версиям - 1 млн [рублей]. Сказать честно, мы только это обдумываем, мы только первый раз об этом публично говорим, <…> думаю, мы сделаем так, чтобы в конкурсе было интересно принимать участие", - сказал Трутнев.
VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.