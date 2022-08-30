На ВЭФ дадут старт конкурсу "Дальний Восток - земля приключений"

"Конкурс пройдет год, потому что он должен охватить все сезоны, каждый человек будет сам выбирать, когда он хочет идти. А что касается старта, мне кажется, у нас есть очень хорошее событие, которое отсекает для меня один год работы от другого, - это Восточный экономический форум. <…> Давайте же мы сейчас и договоримся, что последний день форума будет стартом путешествий, стартом открытия Дальнего Востока", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".