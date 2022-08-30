Между Польшей и Украиной построят маслопровод

В канцелярии главы правительства Польши сообщили, что Польша и Украина хотят построить специальный трубопровод для транспортировки растительных масел. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Такую идею предложил польский министр сельского хозяйства и развития села Гжегож Пуда. Совет министров положительно принял инициативу, заметив, что этом могло бы помочь частично разблокировать украинский экспорт.
Сообщается, что страны собираются создать рабочую группу, которая разработает необходимый маршрут для прокладки трубопровода, а также рассчитает стоимость и технические детали проекта.
Ранее глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик заявил, что Польша столкнулась с последствиями антироссийских санкций.