Красочный Парад парусов России покажут во Владивостоке во время ВЭФ

ВЭФ пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

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На акватории Амурского залива во Владивостоке в дни Восточного экономического форума состоится Парад парусов России с участием больших учебных парусников «Надежда» и «Паллада», крейсерских яхт всех классов, а также судов – участников детских соревнований и регаты «Плату-25», передаёт Prim.News со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

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Вопросы организации мероприятия обсудили на совещании под руководством заместителя председателя Правительства Приморского края – министра культуры и архивного дела Елены Бронниковой во вторник, 30 августа. В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств, администрации Владивостока, краевой федерации парусного спорта.

«Владивосток уже зарекомендовал себя как морская визитная карточка Восточного экономического форума – в рамках ВЭФ-2018 прошла первая международная регата с большими парусниками из шести государств. Ежегодно во время форума проводятся парусные регаты, в которых принимают участие российские яхтсмены и юные спортсмены. В этом году акцент мероприятия сделан на обучение нашей молодежи морскому и парусному делу, охрану окружающей среды и природных ресурсов России и мирового океана», – подчеркнула Елена Бронникова.

В программе Парада парусов России: детско-юношеские соревнования на яхтах классов «Лазер 4,7», «Лазер Радиал», «Кадет», «420» и «Оптимист» и парусная регата в классе «Плату-25», гонки на крейсерских яхтах в акватории Амурского залива, а также береговые мероприятия для жителей и гостей Владивостока с 4 по 7 сентября.

Старт Параду будет дан 4 сентября в 12.00. Парусники «Надежда» и «Паллада», а также яхты всех классов будут проходить в течение дня вдоль береговой линии Амурского залива и хорошо видны в районе бухты Федорова и Спортивной набережной. Соревнования самых юных участников регаты пройдут в один день, и уже вечером в воскресенье победителей и призеров в каждом классе наградят на центральной площади Владивостока.

Яхты класса «Плату-25» проведут серии гонок на различные дистанции в течение нескольких дней до 7 сентября. Взрослые яхтсмены разыграют ежегодный Кубок ВЭФ. Сильнейшим вручат награды 8 сентября так же на центральной площади приморской столицы.

Как отметил министр физической культуры и спорта Жан Кузнецов, такие мероприятия, как Парад парусов не только популяризируют парусный спорт, но и способствуют созданию имиджа Приморского края как спортивного и туристического центра Дальнего Востока России.

«Во время Восточного экономического форума запланирован целый ряд спортивных мероприятий с участием звезд российского и мирового спорта. Приглашаем жителей побывать на них», – сказал министр.

Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open и включит в себя 12 различных мероприятий по 10 видам спорта. Пройдут соревнования по скейтбордингу, парусная регата, международные турниры по боксу, шахматам и мас-рестлингу, соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, а также традиционный забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока. Свыше 100 участников со всей страны соберет первый открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО 2022» – Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне».

В воскресенье, 4 сентября, во Владивостоке состоится фестиваль детства и юности «Я, МЫ, ТИГР». На центральной площади и Спортивной набережной города развернутся тематические познавательные, творческие и спортивные площадки, а также выступят известные исполнители.

Справочно. Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно Указу Президента России Владимира Путина.