На Восточном экономическом форуме назовут имя нового спецкора ТАСС на МКС

"Да, действительно, эта традиция образовалась два экипажа назад: один из космонавтов принимает на себя ответственность в качестве журналиста вести освещение работы на МКС. Я бы не хотел открывать все секреты, поэтому кто будет освещать в этот раз, узнаете на Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября этого года", - сказал Прокопьев.