На Восточном экономическом форуме назовут имя нового спецкора ТАСС на МКС

Имя космонавта, который станет третьим специальным корреспондентом ТАСС на Международной космической станции (МКС), будет названо во время Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил космонавт Сергей Прокопьев во время пресс-конференции в ТАСС, которая прошла в четверг в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и Центром подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.
"Да, действительно, эта традиция образовалась два экипажа назад: один из космонавтов принимает на себя ответственность в качестве журналиста вести освещение работы на МКС. Я бы не хотел открывать все секреты, поэтому кто будет освещать в этот раз, узнаете на Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября этого года", - сказал Прокопьев.
21 сентября с космодрома Байконур на МКС отправится новая длительная экспедиция на корабле "Союз МС-22". В нее входят космонавты Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио.
17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.
VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.