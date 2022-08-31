На «Улице Дальнего Востока» представят новые павильоны

С 5 по 11 сентября на Университетской набережной Владивостока будет работать выставка «Улица Дальнего Востока». В ней примут участие представители регионов Дальневосточного федерального округа и федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс». Вход на выставку — бесплатный, однако желающим необходимо пройти предварительную регистрацию.

Фото: Unsplash Unsplash

Торжественное открытие выставки состоится 5 сентября.

«В дни проведения VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) и II Международного форума по сохранению тигра "Улица" будет работать для участников мероприятия. C 9 по 11 сентября павильоны 11 дальневосточных регионов откроются для всех жителей и гостей Приморья», — рассказали в «Росконгрессе».

Посетить выставку можно будет по следующим сеансам: с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00.

Организаторы также сообщили, что впервые на «Улице Дальнего Востока» представят два новых павильона: павильон корпорации «Туризм.РФ» и мультимедийный павильон «Дом тигра», который будет посвящён II Международному форуму по сохранению тигра.

«Кроме того, гости выставки смогут увидеть экспонаты холдинга АО "Вертолёты России" — вертолёт Ка-62 от арсеньевского авиационного завода "Прогресс" и Ми-8 в рамках экспозиции "Республики Бурятия"», — отмечается в пресс-релизе.