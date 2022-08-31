Кремль сообщил о подготовке участия Путина в ВЭФ

«Давно об этом говорили, и сейчас это быстро задвигалось, что очень здорово. Конечно, и обстоятельства нам помогли, но в то же время эти обстоятельства направляются в нужное русло, чтобы придать импульс развитию туристической отрасли», — пояснил представитель Кремля.