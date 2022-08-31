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26 минут назад

Кремль сообщил о подготовке участия Путина в ВЭФ

Lenta.ruиещё 6

Сейчас идет подготовка к участию президента России Владимира Путина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль сообщил о подготовке участия Путина в ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь отметил, что глава государства на полях мероприятия проведет Госсовет по туризму. По словам Пескова, данная тема является важным драйвером развития экономики России.

«Давно об этом говорили, и сейчас это быстро задвигалось, что очень здорово. Конечно, и обстоятельства нам помогли, но в то же время эти обстоятельства направляются в нужное русло, чтобы придать импульс развитию туристической отрасли», — пояснил представитель Кремля.

Путин в рамках выступления на форуме даст оценку общего экономического состояния России и развития дальневосточных регионов, добавил Песков.

Экономика,ВЭФ-2022,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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