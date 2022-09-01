На ВЭФ-2022 обсудят снабжение Крайнего Севера и удалённых районов Дальнего Востока

На VII Восточном экономическим форуме (ВЭФ-2022), который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября, состоится деловая сессия «Северный завоз: новая система снабжения». Участники мероприятия обсудят, как сделать снабжение территорий Крайнего Севера и удалённых районов Дальнего Востока более эффективным. Также на сессии поднимут вопросы работы сервисов прогнозирования, которые должны повысить надёжность поставки грузов.

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Сессия «Северный завоз: новая система снабжения» состоится 6 сентября, сообщил организатор форума «Росконгресс». Среди участников дискуссии будут замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, замгендиректора «РусГидро» Александр Чариков.

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К территориям северного завоза относятся населённые пункты 25 регионов России, на них проживает более 3 млн человек. Ежегодно в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности завозят около 3,1 млн т грузов жизнеобеспечения. Из них 75% составляют топливно-энергетические ресурсы. Прямые расходы бюджетов на северный завоз достигают 14,2 млрд рублей в год.

Обеспечение бесперебойного снабжения территорий северного завоза — важное условие стабильного развития страны. По поручению президента России Владимира Путина правительство разрабатывает законопроект о северном завозе. Его принятие позволит сделать снабжения районов Крайнего Севера и надёжным и своевременным. При этом стоимость товаров для северян снизится.

В 2021 году на полях ВЭФ ФАНУ «Востокгосплан» и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о взаимодействии в рамках проекта по цифровому двойнику Севморпути и создаваемой единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП) «АрктикЛабс». Цифровой двойник СМП состоит из нескольких связанных моделей и позволяет подготовить комплексный прогноз при различных сценарных условиях — от оценки эффективности инвестиций в инфраструктуру пути и введения нового транспорта до планирования доставки груза конечному потребителю.

Сейчас систему «цифрового завоза» готовят к опытной эксплуатации. Специалисты подключат слои гидрометеоинформации и данных локаций кораблей и ледоколов. Подключение существенно повысит точность прогноза погодных условий и эффективность логистических схем доставки грузов.

«Благодаря этому проекту северный завоз станет прозрачнее, понятнее с точки зрения логистики, затрат, объёмов перевозки. Сформирована единая информационная система, основная задача которой – обеспечение надёжности поставок, гарантии того, что продукты доставят в срок», — отметил директор Восточного центра государственного планирования ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов.

По его словам, сам программный продукт работает в пилотном варианте и позволяет прокладывать маршруты как для отдельной транспортной техники, так и для групп грузов. Планы по создаваемым логистическим центрам на севере Якутии позволяют проводить расчёт по их предполагаемой необходимой мощности, добавил Кузнецов.

В свою очередь, депутат Госдумы Николай Харитонов указал, что законодательное обеспечение опережающего социально-экономического развития Арктической зоны нужно систематизировать. По его словам, межведомственная разобщённость, отсутствие в законодательстве чёткого определения понятия «северный завоз» и единых подходов к планированию и прогнозированию объёмов поставок ухудшают снабжение труднодоступных территорий.

«Они не позволяют сформировать единый, хорошо работающий механизм для осуществления поставки грузов в удалённые районы Арктики и Дальнего Востока», — подчеркнул парламентарий.