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1 час назад

Названо естественное конкурентное преимущество России

Lenta.ruиещё 5

Зампред правления «Газпрома» Олег Аксютин назвал природный газ естественным конкурентным преимуществом России, которое может помочь в процессе борьбы с изменением климата. Об этом сообщает «Интерфакс».

Названо естественное конкурентное преимущество России
Фото: ТАССТАСС

По словам зампреда корпорации, развитие рынка газомоторного топлива позволяет больше снижать углеродоемкость энергетики. В стране планируют уменьшить негативное воздействие на климат за счет экологизации промышленности и транспорта, а также с помощью рационального использования природных ресурсов.

Аксютин также посчитал доставку российского трубопроводного газа одним из самых экологичных способов и добавил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США оставляют за собой большой углеродный след.

«Затраты энергии на сжижение и транспортировку значительно больше, а если речь идет о сланцевом газе — добавляются большие выбросы метана. Выбросы метана при добыче газа в США в 18 раз выше, чем при добыче российского природного газа», — заявил зампред компании.

В марте 2022 года в «Газпроме» пообещали разработать климатическую стратегию до 2050 года. Основой стратегии станут сценарии устойчивого развития. Корпорация должна составить их с учетом специфики национальной экономики, приоритетных задач компании, а также вектора низкоуглеродного развития.

Экономика,Олег Аксютин,Газпром,
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